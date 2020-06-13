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13 июня • обновлено в 12:22
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К взятке руководителям НАБУ и САП могли быть причастны работники Офиса генпрокурора: появились подробности

2.9т
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К факту предложения взятки в $6 млн руководителям НАБУ и САП за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского могут быть причастны работники Офиса генерального прокурора Украины.

Как сообщили на брифинге 13 июня руководители НАБУ Артем Сытник и САП Назар Холодницкий, взятка в $6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк".

По этому эпизоду было предъявлено подозрение ряду лиц, в том числе и Злочевскому.

По словам Сытника, злоумышленники требовали, чтобы производство относительно Злочевского было закрыто до 14 июня, когда он празднует день рождения.

НАБУ и САП использовали для разоблачения вымогателей поддельное постановление о закрытии этого производства.

Также проверяется причастность к преступлению работников Офиса генпрокурора.

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