К взятке руководителям НАБУ и САП могли быть причастны работники Офиса генпрокурора: появились подробности

К факту предложения взятки в $6 млн руководителям НАБУ и САП за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского могут быть причастны работники Офиса генерального прокурора Украины.

Как сообщили на брифинге 13 июня руководители НАБУ Артем Сытник и САП Назар Холодницкий, взятка в $6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк".

По этому эпизоду было предъявлено подозрение ряду лиц, в том числе и Злочевскому.

По словам Сытника, злоумышленники требовали, чтобы производство относительно Злочевского было закрыто до 14 июня, когда он празднует день рождения.

НАБУ и САП использовали для разоблачения вымогателей поддельное постановление о закрытии этого производства.

Также проверяется причастность к преступлению работников Офиса генпрокурора.

Новость обновляется...

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!