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К вам едет "тагил": стало известно, почему в Крыму ополчились против россиян

7.8тЧитать новость на украинском

В аннексированный Россией Крым едет контингент, который получил бесплатные путевки по указанию местных властей.

Об этом говорится в блоге экс-министра курортов и туризма АР Крым Александра Лиева, опубликованном на OBOZREVATEL. По его словам, крымчане жалуются на поведение россиян, потому что те едут на курорт не из-за любви к полуострову.

"Туристический Крым принимал раньше почти 6 миллионов туристов, из которых 1 млн 200 тыс. были именно русские, но русские были совсем другие. Кстати, и сейчас 1,2 млн приезжает в Крым. Их количество не изменилось, но очень изменился контингент. Это связано с тем, что ранее россияне выбирали Крым самостоятельно. Это были люди, которые приезжали в Крым, потому что любили именно его и выбирали его на честных рыночных условиях, голосуя своим, как говорится, рублем", – отметил Лиев.

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По его словам, сегодня почти 700 тысяч приезжих - это люди, которых отправляют на полуостров по бесплатным бюджетным путевкам.

Пляж в Крыму

twitter / RoksolanaToday&Крым

"И это совсем другой контингент. Если бы этим людям дали бесплатно путевку, например, в Сочи или Сахалин, они бы поехали туда. Это выбор не самого человека, а выбор организации, профсоюза или государственной компании, которой местные власти или Кремль дает указания отправлять работников именно в Крым", – пояснил экс-министр.

Он отметил, что этот фактор по большей части и повлиял на контингент, который теперь отдыхает на полуострове после аннексии.

"И теперь средний типичный русский турист в Крыму - это вот тот мем, который существует в российской программе - тагил, если помните. Вот они ездили и ездят в Турцию. Но все же те, кто посещает Турцию, более воспитанные, так как для отдыха на этом курорте надо иметь больший достаток. А в Крым по бесплатным путевкам поехал довольно непростой контингент. Крымчане ранее с таким не сталкивались. Потому что раньше действительно россиян воспринимали с радостью, это действительно были люди, которые любили Крым", – добавил Лиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Евпатории жители пожаловались на жадность приезжающих.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Александр Лиев
Место
Украина
Объекты
туризмроссийские туристы
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Билан Людмила
Билан Людмила
В Турции отдыхают хронически пьющие русские, если это из лучших, кто же тогда в крыму?
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Билан Людмила, Ну так это хронически трезвая,обпившаяся минералкой,Сова от одного тычка потеряла то,чего не было по определению-равновесие.И таких шароварных,в слюни пьяных,ведущих себя крайне позорно,окраинских Сов я встречал предостаточно и в Турции,и в Тунисе с Ебиптом,и в Таиланде.А уж по их количеству на окраине можно судить по аватарским роликам "бойцов всу" на ЮТубе.Встречный вопрос:а на окраине вообще трезвые есть?
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Как всегда кострюлеголовые обламалсь. ХОХЛЫ ЭТО БЫЛО ХОХЛОВ НУЖНО УНИЧТОЖИТЬ
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Дорош Володимир, А что вы за последнее время сделали хорошего?Да и вообще,ни разу не было,чтобы хохол без своей личной выгоды,что-то сделал.Ничего личного.
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Дорош Володимир
Дорош Володимир
Анатольевич Игорь ты тварь козломордая!!!!ЛИЧНО ,ЧТО ТЕБЕ УКРАИНЦЫ СДЕЛАЛИ?
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