К вам едет "тагил": стало известно, почему в Крыму ополчились против россиян

В аннексированный Россией Крым едет контингент, который получил бесплатные путевки по указанию местных властей.

Об этом говорится в блоге экс-министра курортов и туризма АР Крым Александра Лиева, опубликованном на OBOZREVATEL. По его словам, крымчане жалуются на поведение россиян, потому что те едут на курорт не из-за любви к полуострову.

"Туристический Крым принимал раньше почти 6 миллионов туристов, из которых 1 млн 200 тыс. были именно русские, но русские были совсем другие. Кстати, и сейчас 1,2 млн приезжает в Крым. Их количество не изменилось, но очень изменился контингент. Это связано с тем, что ранее россияне выбирали Крым самостоятельно. Это были люди, которые приезжали в Крым, потому что любили именно его и выбирали его на честных рыночных условиях, голосуя своим, как говорится, рублем", – отметил Лиев.

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По его словам, сегодня почти 700 тысяч приезжих - это люди, которых отправляют на полуостров по бесплатным бюджетным путевкам.

Пляж в Крыму twitter / RoksolanaToday&Крым

"И это совсем другой контингент. Если бы этим людям дали бесплатно путевку, например, в Сочи или Сахалин, они бы поехали туда. Это выбор не самого человека, а выбор организации, профсоюза или государственной компании, которой местные власти или Кремль дает указания отправлять работников именно в Крым", – пояснил экс-министр.

Он отметил, что этот фактор по большей части и повлиял на контингент, который теперь отдыхает на полуострове после аннексии.

"И теперь средний типичный русский турист в Крыму - это вот тот мем, который существует в российской программе - тагил, если помните. Вот они ездили и ездят в Турцию. Но все же те, кто посещает Турцию, более воспитанные, так как для отдыха на этом курорте надо иметь больший достаток. А в Крым по бесплатным путевкам поехал довольно непростой контингент. Крымчане ранее с таким не сталкивались. Потому что раньше действительно россиян воспринимали с радостью, это действительно были люди, которые любили Крым", – добавил Лиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Евпатории жители пожаловались на жадность приезжающих.