К подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко пришли с обысками

В четверг, 23 апреля, к подозреваемой в убийстве Павла Шеремета волонтеру, детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко и ее близким пришли с обысками.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Тарас Беспалый. По его данным, следственные действия начались в 06:20 утра.

"Дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то", – написал Беспалый в комментариях к посту. Он не уточнил адреса обысков, однако назвал их массовыми. Вероятно, под удар попали родные и знакомые подозреваемой.

Неизвестно пока и какой орган задействован для проведения обысков.

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