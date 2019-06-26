"Могут быстро вернуться": появились подробности отвода войск на Донбассе

В случае необходимости силы ООС могут "достаточно оперативно" вернуться на оставленные позиции в Станице Луганской.

Об этом сообщил в эфире ObozTV эксперт по военным вопросам Владислав Селезнев, комментируя первый этап отвода украинских подразделений на этом участке.

"У наших позиций есть соответствующие планы и расчеты, чтобы действовать в любых, в том числе нештатных ситуациях", – подчеркнул Селезнев.

По его словам, они могут вернуться, "чтобы обезопасить: а) мирное население и б) военный персонал, который выполняет задания на первой линии обороны".

Разведение сил у Станицы Луганской 26 июня. Скриншот с видео пресс-центра ООС Facebook.com/pressjfo.news

Эксперт пояснил, что в процессе разведения силы и средства отводятся на расстояние, которое не позволяет сторонам использовать стрелковое оружие.

"Гарантом исполнения Минских договоренностей в вопросе разведения сил и средств на определенных участках является мониторинговая миссия ОБСЕ. Именно международные наблюдатели должны контролировать процесс отвода и соблюдение предварительно достигнутых соглашений", – отметил он.

Селезнев добавил, что процесс разведения сил призван обеспечить безопасность мирного населения на этой территории. Он напомнил, что оккупанты неоднократно нарушают режим прекращения огня и от обстрелов противника в первую очередь страдают мирные жители.

"Разведение дает основания надеяться, что безопасность мирных жителей будет обеспечена", – резюмировал специалист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня состоялся первый этап отвода украинских подразделений на участке возле Станицы Луганской. Оккупанты сообщили, что якобы также отводят войска т.н. "ЛНР".

За процессом наблюдает мониторинговая миссия ОБСЕ.

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