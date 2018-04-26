"К нам относились, как к скотам!" Комбат Кульчицкого рассказал о деле "Итальянца"

Уголовное преследование бойца батальона имени Кульчицкого Виталия Маркива в Италии может быть попыткой пророссийских властей этого государства обелить Россию и ее участие в войне на Донбассе.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал Виктор Толочко, командир батальона, в котором служил обвиняемый в убийстве итальянского журналиста боец с позывным "Итальянец".

Виталий Маркив, военнослужащий НГУ Фото сделано в рамках волонтерского проекта "Якби не війна"

"Понимаете, итальянская сторона сейчас хочет перевести дело Маркива в плоскость конфликта между Украиной и Россией - и обелить Россию. На "Итальянца" сейчас оказывается давление. От него требуют сделать заявление, что ВСУ (даже не Нацгвардия) использовали оружие против местного населения. Именно это - основной лейтмотив того, что сейчас происходит. И учитывая, что в Италии сейчас к власти пришло пророссийское правительство, этот вопрос там раскручивается очень активно", - убежден комбат.

По словам Толочко, все, кто так или иначе причастен к попыткам вытащить "Итальянца" из тюрьмы и добиться либо снятия обвинений, либо его оправдания, сталкиваются с умышленным затягиванием расследования и предубежденным отношением со стороны представителей итальянских следственных органов.

"Его арестовали чуть ли не как "махновца" какого-то. Хотя Маркив официально служил в официальном батальоне официальной Нацгвардии Украины. И за него вместе с нами борются представители действующей украинской власти – в том числе, и на самом высоком уровне.

Сейчас в деле возникла определенная пауза. Так как представители наших и итальянских следственных органов, которые должны работать в общей группе, не могут найти общий язык. И эта группа никак не заработает", - рассказал Толочко.

"Очень помогают наши бывшие бойцы, которые стали народными депутатами. Они тесно взаимодействуют с адвокатом "Итальянца". Он приезжал в Украину и с нашими депутатами ездил на место гибели итальянского журналиста. Там адвокат проводил следственный эксперимент.

Депутаты от батальона ездили в Италию, давали показания. Хотя их угрожали объявить персонами нон грата. Они говорят: "К нам там относились, как к скотам". Отмечают предвзятое отношение. И что очень уж ощутимо, что это все - чья-то игра, чье-то влияние", - сообщил "Обозревателю" комбат.

Задержание Виталия Маркива в Болонье Новинарня

По словам Толочко, до сих пор итальянская сторона не предоставила ни одного более-менее убедительного доказательства выдвинутых Виталию Маркиву обвинений. Само же дело содержит массу противоречий и взаимоисключающих утверждений.

"Они (обвинения. - Ред.) абсолютно абсурдны. Первое: журналист погиб в результате минометного обстрела, а у нас на вооружении минометов не было. Более того, рельеф местности, где погиб Рокелли и где были наши военнослужащие, такой, что не могли они его прицельно убить! Пуля горбом не летает! Но по нему нет ни фактов, ни, тем более, доказательств. Обвинение надуманное. Если бы были, уверен, они бы давно уже вылезли", - убежден Толочко.

"Но итальянцы в начале представляли нас как некую "банду Махно", которая незнамо где нашла оружие, поехала на восток и начала уничтожать местное население. Что с нами нельзя было договариваться. Что мы захотели обстрелять деревню - обстреляли. Захотели кого-то убить – убили", - добавил комбат.

Также Толочко рассказал, что бойцы батальйона Кульчицкого включились в борьбу за освобождение Виталия Маркива в первые часы после его задержания в итальянском городе Болонья 30 июня 2017 года. В ряде стран уже прошла международная акция "Free Markiv" с требованием прекратить противозаконное удержание под стражей украинского нацгвардейца. Бойцы батальйона же несколько раз приходили с этим же требованием под итальянское посольство в Киеве.

"На него давят. Провоцируют. Из-за молодого возраста и того, что он оказался сейчас один, он не понимает, что в его ситуации каждое неосторожное слово будет использовано против него", - поделился опасениями командир батальона Кульчицкого.

Как сообщал "Обозреватель", ранее командир батальона имени Кульчицкого рассказал о том, как оккупанты казнили проукраинских жителей Дебальцево и Углегорска.