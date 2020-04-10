К Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском: ее подозревают в убийстве

Сотрудники Государственного бюро расследований в пятницу, 10 апреля, пришли с обыском к бывшему народному депутату Татьяне Черновол по делу об умышленном убийстве мужчины в результате поджога в 2014 году офиса Партии регионов.

Первые детали сама сообщила в Facebook. "Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана. Антимайдан в действии", – написала Черновол в соцсети (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Обыск провели в доме журналистки в селе Гора Бориспольского района Киевской области.

К Татьяне Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском Еспресо

К Татьяне Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском Facebook Татьяны Черновол

Черновол показала предоставленное ей постановление об обыске. Речь в документе идет о событиях февраля 2014 года, когда после начала расстрела майдановцев в Мариинском парке Черновол инициировала захват офиса Партии регионов на улице Липской.

По ее словам, целью обысков ГБР было изъять ее наградное оружие и одежду, в которой экс-нардеп была во время Майдана.

Постановление об обыске у Черновол Facebook Татьяны Черновол

Постановление об обыске у Черновол Facebook Татьяны Черновол

Вскоре ГБР обнародовало официальные данные: экс-нардепа подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенного по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Также стало известно, что в доме Черновол изъяли вещи, "которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".

Ранее OBOZREVATEL удалось узнать, что Червновол могут арестовать за поджог. По нашей информации, погибший мужчина грабил сейф и задохнулся во время пожара.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР начало досудебное расследование по факту возможного нарушения Черновол общественного порядка – она проникла на территорию бюро через забор с колючей проволокой.

После этого журналистка зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, бывшего адвоката Виктора Януковича Александра Бабикова, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.