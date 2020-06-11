К активисту Стерненко пришла полиция для принудительного привода в СБУ

Одесскому активисту Сергею Стерненку вручили постановление о принудительном приводе в Службу безопасности Украины для получения уведомления о подозрении в самозащите.

Об этом он сообщил в своих соцсетях. Активист также назвал вероятную дату предстоящего суда по делу.

"Ну что же, друзья, наша замечательная власть таки окончательно сошла с ума! Пришла ко мне домой полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении в самозащите", – написал Стерненко.

Сергей Стерненко

По его словам, явиться в СБУ ему нужно было 11 июня в 12:00. Поэтому активист призвал всех желающих прийти и поддержать его.

"Но больше всего ваша поддержка будет нужна в суде. Который будет или уже сегодня, или завтра. Все в Киеве. Буду информировать", – подчеркнул Стерненко.

Домой к одесскому активисту явилась полиция Facebook Сергея Стерненко

Вскоре в Telegram активист добавил, что на днях суд действительно должен избрать ему меру пресечения после сообщения о подозрении за самозащиту.

"Могут попытаться закрыть в СИЗО. Не уверен, что всех желающих будут пускать на заседания, вы же знаете нашу систему. Но каждый из вас может взять меня на поруки. И зайти в суд", – призвал сторонников Стерненко, дав им советы, как это сделать.

Скриншот Facebook Сергея Стерненко

Скриншот Telegram Сергея Стерненко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Под стенами главного следственного отдела СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве 18 мая сотни людей провели акцию "Руки прочь от Стерненко" – в поддержку одесского активиста "Правого сектора" Сергея Стерненко. Его вызывали на допрос, чтобы, как предполагал он сам, вручить подозрение в убийстве.

9 июня Служба безопасности Украины вызвала Стерненко для вручения письменного подозрения.

Андрей Радионов, который возглавлял группу прокуроров по делу одесского активиста Сергея Стерненко, отказался подписывать подозрение, полученное от следователя СБУ.

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