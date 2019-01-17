К адвокату обвиненного в госизмене журналиста нагрянула с обыском ГПУ

К адвокату Андрею Доманскому, который защищает интересы подозреваемого в государственной измене директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, нагрянули с обыском представители Генеральная прокуратуры Украины.

Об этом рассказал сам защитник в Facebook. По его словам, обыск происходит в его отсутствие.

"Пока я в Херсоне ознакамливаюсь с материалами дела и жду судебного процесса о продление срока содержания под стражей Кирилла Вышинского, ГПУ решила провести обыск у меня дома и в офисе, а также у моего помощника...", - написал он.

Он уточнил, что защиту его прав осуществляют коллеги адвокаты.

Доманский и Вышинский РИА Новости

В Генпрокуратуре в свою очередь объяснили, что обыски по трем адресам, в том числе у адвоката Андрея Доманского, связаны с производством по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности по сниженной цене, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Дело 2013 года. Обыски продолжаются по трем адресам. По окончанию будет информация", - сказали в ГПУ, добавив, что обыски санкционированы судом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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