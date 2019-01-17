К адвокату обвиненного в госизмене журналиста нагрянула с обыском ГПУ

К адвокату Андрею Доманскому, который защищает интересы подозреваемого в государственной измене директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, нагрянули с обыском представители Генеральная прокуратуры Украины.
Об этом рассказал сам защитник в Facebook. По его словам, обыск происходит в его отсутствие.
"Пока я в Херсоне ознакамливаюсь с материалами дела и жду судебного процесса о продление срока содержания под стражей Кирилла Вышинского, ГПУ решила провести обыск у меня дома и в офисе, а также у моего помощника...", - написал он.
Он уточнил, что защиту его прав осуществляют коллеги адвокаты.
Доманский и Вышинский
РИА Новости
В Генпрокуратуре в свою очередь объяснили, что обыски по трем адресам, в том числе у адвоката Андрея Доманского, связаны с производством по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности по сниженной цене, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Дело 2013 года. Обыски продолжаются по трем адресам. По окончанию будет информация", - сказали в ГПУ, добавив, что обыски санкционированы судом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 мая 2018 года СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан Вышинский, против которого открыли уголовное производство по статье "Государственная измена".
У него нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права на залог.
Позже он публично попросил лишить его гражданства Украины и попросил российское, однако вскоре директору "РИА Новости Украины" сообщили, что это невозможно.
Арест Вышинскому продлили до 27 января 2019 года.
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