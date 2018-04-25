Что Украина получит при С-300 у Асада: прогноз генерала

Если США получат доказательства того, что на вооружении сил Башара Асада в Сирии имеются российские зенитные ракетные системы С-300, это будет означать, что РФ "нарушила баланс".

"В ответ у украинцев могут появиться Javelin", - сказал "Обозревателю" экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его оценкам, во время последнего удара сил коалиции по Сирии 14 апреля "действовали только вооруженные силы Сирии – Асада". В то же время "все российские средства разведки и управления работали, они были приведены в боевую готовность".

"Они передавали на сирийский пульт управления информацию о расположении целей, по которому США и нанесли удар. Удар и был нанесен для того чтобы не давать возможности россиянам использовать его в сирийских интересах", - добавил генерал.

Романенко убежден: правительственные силы не могли применять российские С-300, "они понимали, что если коалиция обнаружит какие-то следы С-300, это будет сигналом для США".

Если же наличие этих ЗРК в Сирии будет доказано, "это может подтолкнуть американцев к тому, чтобы, например, поставить в Украину переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, поскольку это будет означать, что Россия нарушила баланс", - допустил Романенко.

В этом контексте он заметил, что США обещают предоставить Украине эффективное летальное оборонительное вооружение на протяжении 4 лет, но пока ограничиваются лишь некоторыми видами оружия, снятого с производства.

Как писал "Обозреватель", посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил о том, что системы ПВО С-300, которые Россия якобы пообещала передать Сирии бесплатно, уже месяц как "работают" там.