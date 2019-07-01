Известный украинский волонтер погибла в ДТП. Фото

В ДТП в Черниговской области погибла известный украинский волонтер Марина Шеремет.

Трагедия произошла 30 июня, сообщили в Facebook волонтер Юлиана Березуцкая.

"Не стало достойной, хорошей, чуткой Марины Шеремет. Гражданка с большой буквы, волонтер, человек, который любил жизнь и учила его любить других", – написала она.

Пользователь соцсети Margo White сообщила подробности ДТП с Шеремет. Она рассказала, что авария произошла в районе села Носовка якобы из-за того, что машина на скорости влетела в кювет и врезалась в дерево. В результате чего машина разбилась полностью.

Шеремет получила удар головой о боковое стекло. Вместе с женщиной ехал ее муж. У него черепно-мозговая травма и травма руки. Сейчас он находится в реанимации.

Марина Шеремет Facebook

По словам Margo White, у полиции пока нет версий о причине аварии.

"Полицию вызвали проезжающие мимо, сколько они там были пока неизвестно, и как быстро Марина умерла скажет только судмедэкспертиза", – отмечено в сообщении.

Марина Шеремет Facebook

Марина Шеремет Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года неизвестные совершили нападение на волонтера Марину Шеремет. Позже она рассказала, что находится в плохом состоянии в больнице.

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