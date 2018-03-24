Известный российский режиссер попал в список врагов Украины

Известный российский актер и режиссер Константин Райкин попал в список врагов Украины.

Об этом сообщается на странице "Миротворца" в Facebook, где отмечается, что Райкин "сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками украинский Крым".

В августе 2014-го Райкин посещал Крым и принимал участие во встрече главы России Владимира Путина с деятелями культуры. Встреча была якобы посвящена "вопросам интеграции "Республики Крым" в культурное пространство Российской Федерации".

Сообщается, что убедительные доказательства посещения Райкиным Крыма были найдены лишь недавно, хотя подозревался он в этом еще с 2014 года.

"Мы не вносили его в Чистилище ввиду отсутствия каких-либо подтверждений его противоправной деятельности", - отмечается в заявлении.

Константин Райкин является руководителем московского театра "Сатирикон", актером театра и кино, а также сыном известного советского артиста Аркадия Райкина. На своей родине он внесен в список деятелей культуры, которые регулярно критикуют Россию и нелестно отзываются о ее гражданах.

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