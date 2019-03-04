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Известный командир "ДНР" перешла в ВСУ: в СБУ сделали важное заявление

13.1тЧитать материал на украинском

Служба безопасности Украины подтвердила факт перевода на подконтрольную Украине территорию террористки "Л/ДНР", командира танкового экипажа Светланы Дрюк с позывным "Ветерок".

По информации спецслужбы на странице в Facebook, этот переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки.

"Получен ценный очевидец российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы относительно руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе", - говорится в сообщении.

Светлана Дрюк

Светлана Дрюк

Скриншот видео

По информации СБУ, операция проходила в условиях жесткого режима.

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"Эта операция была состязанием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами, а полученный результат – очередное доказательство российской вооруженной агрессии", - отметил глава украинской спецслужбы Василий Грицак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлану называли символом Новороссии. Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный "ЛНРовский" блокбастер "Ополченочка".

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Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Mir Mifody
Mir Mifody
Научились работать украинские спецслужбы . И в подтверждение этого такой серьёзный успех .
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Света, ты наша надия, надия усей Украины!
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
"Эта операция была состязанием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами," - хохлонищежопые счёт явно не вашу пользу
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Д Алексей
Д Алексей
Marozov nikolay, да ладно)) после двух педиков Петрова и баширова, кроме смеха фсб, гру ничего не вызывает..ты тоже смешное ватное чучело)😂🦌👎
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