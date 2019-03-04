Известный командир "ДНР" перешла в ВСУ: в СБУ сделали важное заявление

Служба безопасности Украины подтвердила факт перевода на подконтрольную Украине территорию террористки "Л/ДНР", командира танкового экипажа Светланы Дрюк с позывным "Ветерок".

По информации спецслужбы на странице в Facebook, этот переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки.

"Получен ценный очевидец российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы относительно руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе", - говорится в сообщении.

Светлана Дрюк Скриншот видео

По информации СБУ, операция проходила в условиях жесткого режима.

"Эта операция была состязанием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами, а полученный результат – очередное доказательство российской вооруженной агрессии", - отметил глава украинской спецслужбы Василий Грицак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлану называли символом Новороссии. Кремль не пожалел денег, чтобы снять о ней первый полнометражный "ЛНРовский" блокбастер "Ополченочка".

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