Известный депутат попала в страшное ДТП под Житомиром: все подробности, фото и видео

В Житомирской области в понедельник, 24 декабря, депутат Житомирского областного совета, лидер местной ячейки партии "Батьківщина", народный депутат Украины V-VII созывов Анжелика Лабунская попала в ДТП.

Как информирует пресс-служба полиции области, это произошло около 5:30 на трассе Киев-Чоп возле села Царевка Коростышевского района.

"Предварительно известно о столкновении двух автомобилей, "Опель Вектра", под управлением 35-летнего жителя Бердичева, и внедорожника "Мерседес", за рулем которого находился киевлянин 1959 г.р., которые двигались в попутном направлении в сторону Киева", — сказано в сообщении.

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Анжелика Лабунская zhzh.info

По информации копов, "пассажирка внедорожника, 1967 г.р. (Анжелика Лабунская. — Ред.) с полученными телесными повреждениями обратилась за помощью медиков".

Предварительная правовая квалификация события — ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

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Местный портал "Житомир online" отмечает, что Лабунскую госпитализировали в Коростышевскую больницу.

Журналисты предполагают, что водитель "Мерседес", в котором находилась депутат, превысил скорость, идя на обгон, и не справился с управлением.

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Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от фракции "Самопоміч" Ирина Сысоенко получила сотрясение мозга и ушибы различных частей тела во время аварии 16 декабря.

Сысоенко вместе с сыном попала в ДТП, когда возвращалась с похорон бабушки. Авто влетело на их транспортное средство со встречной полосы, а от серьезных травм спасли вовремя сработавшие подушки безопасности.