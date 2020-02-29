Главная Новости
29 февраля • обновлено в 18:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Известного журналиста из России прогнали из Киева

7.3т
Читать материал на украинском

В Украину пограничники не пропустили главного редактора российского телеканала RTVI и журналиста Алексея Пивоварова.

Россиянин прибыл в аэропорт "Жуляны" (Киев), но ему было отказано во въезде в страну. Об этом он сообщил в Facebook.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва – вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке. В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине", – написал он.

При этом отметил, что у него было приглашение в Украину и подтверждение временного места проживания в нашей стране.

Алексей Пивоваров

Алексей Пивоваров

Facebook Алексей Пивоваров

"Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня все это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т.д), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху. Ребята были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели, и что при исполнении ничего не положено говорить от себя. Мне тоже жаль, друзья. И я, пожалуй, тоже ничего не буду говорить, потому что люблю Украину и переживаю за нее", – добавил он.

Запрет на въезд

Запрет на въезд

Facebook Алексей Пивоваров

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Киев" отказали в пропуске в Украину двум гражданам России, которые работают в СМИ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Россия - страна-агрессор СМИ Госпотребслужба
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
15
30
Смешно
17
Интересно
6
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
ты русню в дверь -они в окно! и все такие -"мы любим"....да пашли вы нах со своей мышыбратскай лябовью, слопатоеды ватные!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Придётся в два разу усерднее лизать рагулськую дупу, чтобы пустили.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Шароварня, что с неё взять)
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги