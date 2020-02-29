В Украину пограничники не пропустили главного редактора российского телеканала RTVI и журналиста Алексея Пивоварова.

Россиянин прибыл в аэропорт "Жуляны" (Киев), но ему было отказано во въезде в страну. Об этом он сообщил в Facebook.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва – вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию", поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке. В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине", – написал он.

При этом отметил, что у него было приглашение в Украину и подтверждение временного места проживания в нашей стране.

Алексей Пивоваров Facebook Алексей Пивоваров

"Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета. Поскольку у меня все это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т.д), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху. Ребята были дружелюбные и совестливые, им самим было явно неудобно и жаль, что так велели, и что при исполнении ничего не положено говорить от себя. Мне тоже жаль, друзья. И я, пожалуй, тоже ничего не буду говорить, потому что люблю Украину и переживаю за нее", – добавил он.

Запрет на въезд Facebook Алексей Пивоваров

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Киев" отказали в пропуске в Украину двум гражданам России, которые работают в СМИ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!