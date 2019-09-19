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19 сентября • обновлено в 11:10
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Известная авиакомпания угодила в шпионский скандал

1.1т Читать материал на украинском

Прокуратура Мюнхена (Германия) начала расследование вероятного шпионажа со стороны сотрудников авиаконцерна Airbus.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung. Сотрудники авиаконцерна могли получить доступ к засекреченным данным по оборонным закупкам немецкого правительства. В свою очередь, Airbus проводит внутреннюю проверку.

Документы были связаны с "двумя будущими немецкими проектами закупок программ Line Communications, Intelligence and Security".

Airbus

Airbus

hi-news.ru

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В Минобороны Германии сообщили, что у компании есть плановые документы по двум будущим закупочным проектам Бундесвера. 20 сотрудников группы были отстранены от работы, их документы и компьютеры изъяты. Кроме того, один из представителей Бундесвера привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как писал OBOZREVATEL, французская авиакомпания Aigle Azur, которая, в том числе, осуществляла рейсы в Украину, объявила о банкротстве.

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Место
Германия Мюнхен
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