"Изверга прикрывают": раскрыты жуткие подробности о вероятном убийце из Павлограда

Местные жители Павлограда Днепропетровской области не могли долгое время привлечь к ответственности Валентина Земцова, который подозревается в двойном убийстве.

Юрист-криминалист Анна Маляр на своей странице в Facebook напомнила жуткую историю.

"Вы, наверное, слышали недавно, что 11-классник из Павлограда зарезал семью соседей. Убил мужчину, 4-летнего мальчика и чудом осталась жива беременная женщина, которой наложили более 40 швов. Так вот, в воскресенье в 21:30 на СТБ в программе "Один за всех" жители Павлограда расскажут, как они почти 10 лет не могли привлечь этого парня и его отца к ответственности, у него мама была, внимание, главой суда, а папа – предприниматель", - написала она.

По словам юриста, в студии будут жертвы и родители жертв его многочисленных преступлений, среди которых изнасилование детей, телесные повреждения.

Валентин Земцов

"Чтобы вы понимали, люди говорят, что телевидение - это их последняя надежда. Далее будет самосуд - они так и предупреждают местные власти. У местных жителей есть опасения, что даже после такого ужасного убийства этого парня не дадут наказать и он даже сейчас не в СИЗО, а в больнице, потому что, видите ли, поранился, когда людей резал", - добавила Земцова.

Беременная женщина, которая выжила, также будет на связи со студией. А на передаче будет родная сестра Валентина.

"А дальше не падайте, сядьте. По словам местных жителей, этого изверга прикрывают и местные власти, и полиция, и даже директор школы. В Павлограде всячески не давали распространять информацию о таком ужасном убийстве. Местная пресса молчит. Люди вынуждены были обращаться на украинские телеканалы. Когда об этом узнала директор школы, то, по словам детей, запретила общаться с журналистами. Зато дети рассказывают, что в школе свободно происходит торговля наркотиками. Это в 21-м веке", - рассказала юрист.

По ее словам, местная полиция ведет себя странно, там есть часть настоящих полицейских, которые на первом этапе сделали важную работу и собрали доказательства, но дальше дело тормозят.

Как сообщал "Обозреватель", жуткая трагедия произошла поздно ночью 10 марта.