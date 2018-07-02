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Изрезанная убегала от нападника: на Закарпатье жестоко убили ромку

6.1тЧитать новость на украинском

В закарпатском городе Берегово произошло новое жестокое убийство представительницы ромов.

Ее смертельно ранили ножом 1 июля на территории железнодорожного депо, пишут "Новости Закарпатья", ссылаясь на собственные источники.

Раненая женщина убежала от нападавших и подошла к дому одного из местных жителей, где от ранения скончалась.

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Ей было около 30 лет. По словам местных ромов, женщину убил кто-то "чужой".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 июня во Львове группа молодых людей напала на табор ромов и зарезала одного из них. Полиция установила 14 человек, причастных к преступлению.

Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Пусть на это смотрит Европа. Вот каких фашистов выкормили. Берите их в ЕС, они вам миграционный вопрос враз решат.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Пора уже что-то делать с этим рассадником фашизма.
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