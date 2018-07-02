Изрезанная убегала от нападника: на Закарпатье жестоко убили ромку

В закарпатском городе Берегово произошло новое жестокое убийство представительницы ромов.

Ее смертельно ранили ножом 1 июля на территории железнодорожного депо, пишут "Новости Закарпатья", ссылаясь на собственные источники.

Раненая женщина убежала от нападавших и подошла к дому одного из местных жителей, где от ранения скончалась.

Ей было около 30 лет. По словам местных ромов, женщину убил кто-то "чужой".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 24 июня во Львове группа молодых людей напала на табор ромов и зарезала одного из них. Полиция установила 14 человек, причастных к преступлению.