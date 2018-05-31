"Изображал в морге мертвого": Бабченко рассказал об организации своего "убийства"

Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано СБУ, изначально не хотел участвовать в спецоперации, но согласился, поскольку это была единственная возможность сохранить жизнь.

"Мне хотелось сказать нет, когда предложили участие в операции. Хотелось собрать шмотки и исчезнуть где-то на Северном полюсе. Но это было невозможно, поэтому пришлось работать", - приводит слова Бабченко ВВС.

"Когда тебе показывают все твои документы, документы жены, фото дома, такие фото, которые были только в российском паспортном столе, ты не задаешься вопросом, не фейк ли это ньюс. Ты думаешь о том, как выжить", - сказал журналист.

Он отметил, что благодаря спецоперации СБУ удалось не только предотвратить преступление, но и собрать всю доказательную базу. Бабченко также подтвердил информацию о том, что его жена на самом деле знала о подготовке спецоперации.

"Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах. Но я очень прошу не втягивать ее в это дело. Я устал бояться за себя и не хочу бояться за свою семью", - добавил он.

Бабченко признался, что подготовка к спецоперации длилась около месяца.

"Когда решили, что делаем в этот день, пришел гример. Мы тренировались падать. Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему. Жена позвонила в полицию и "скорую помощь". Приехал наряд и врачи. Меня положили на носилки, спустили в карету. Легенда была, что я еще живой. Мы отъехали, потом я "умер". "Скорая" сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого", - рассказал журналист.

Затем, по словам Бабченко, в морг пришел санитар, после чего он "воскрес", умывшись и переодевшись.

"Включил телевизор и сел смотреть новости о моем "убийстве". После этого меня отвезли в безопасное место. Закончилось все только в пять утра", - добавил он.

Кроме того, Бабченко отметил, что для инсценировки смерти использовали свиную кровь.

"Давайте предположим, что в воюющей стране оперативники, сотрудники "Альфы", руководитель службы безопасности воюющей страны, президент страны. Вот они все такие сидят и говорят: "Вот нам нефиг делать, а давайте Бабченко свинячей крови в нос зальем и завезем в морг", - сказал Бабченко.

Напомним, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне было названо имя организатора покушения на Бабченко.