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"Изображал в морге мертвого": Бабченко рассказал об организации своего "убийства"

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Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано СБУ, изначально не хотел участвовать в спецоперации, но согласился, поскольку это была единственная возможность сохранить жизнь.

"Мне хотелось сказать нет, когда предложили участие в операции. Хотелось собрать шмотки и исчезнуть где-то на Северном полюсе. Но это было невозможно, поэтому пришлось работать", - приводит слова Бабченко ВВС.

"Когда тебе показывают все твои документы, документы жены, фото дома, такие фото, которые были только в российском паспортном столе, ты не задаешься вопросом, не фейк ли это ньюс. Ты думаешь о том, как выжить", - сказал журналист.

Он отметил, что благодаря спецоперации СБУ удалось не только предотвратить преступление, но и собрать всю доказательную базу. Бабченко также подтвердил информацию о том, что его жена на самом деле знала о подготовке спецоперации.

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"Жена, конечно, знала, потому что все делалось в нашем доме на ее глазах. Но я очень прошу не втягивать ее в это дело. Я устал бояться за себя и не хочу бояться за свою семью", - добавил он.

Бабченко признался, что подготовка к спецоперации длилась около месяца.

"Когда решили, что делаем в этот день, пришел гример. Мы тренировались падать. Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему. Жена позвонила в полицию и "скорую помощь". Приехал наряд и врачи. Меня положили на носилки, спустили в карету. Легенда была, что я еще живой. Мы отъехали, потом я "умер". "Скорая" сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого", - рассказал журналист.

Затем, по словам Бабченко, в морг пришел санитар, после чего он "воскрес", умывшись и переодевшись.

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"Включил телевизор и сел смотреть новости о моем "убийстве". После этого меня отвезли в безопасное место. Закончилось все только в пять утра", - добавил он.

Кроме того, Бабченко отметил, что для инсценировки смерти использовали свиную кровь.

"Давайте предположим, что в воюющей стране оперативники, сотрудники "Альфы", руководитель службы безопасности воюющей страны, президент страны. Вот они все такие сидят и говорят: "Вот нам нефиг делать, а давайте Бабченко свинячей крови в нос зальем и завезем в морг", - сказал Бабченко.

Напомним, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне было названо имя организатора покушения на Бабченко.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
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