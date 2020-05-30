Изнасилование в полиции Кагарлыка: стало известно о волне увольнений
По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыцком отделении полиции, где произошло изнасилование и избиение женщины, были уволены 10 сотрудников.
Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, первый этап служебного расследования проведено относительно 19 полицейских.
По его результатом 10 работников Кагарлыцкого отделения полиции уволены с должностей и из рядов Национальной полиции Украины.
"Цель служебного расследования – установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное – не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание", – заверил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полицейских Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела полиции было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании полицейские Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестацию во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.