Изнасилование в полиции Кагарлыка: стало известно о волне увольнений

Расследования 10:25, 30.05.2020 Обновлено: 10:52, 30.05.2020

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыцком отделении полиции, где произошло изнасилование и избиение женщины, были уволены 10 сотрудников.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, первый этап служебного расследования проведено относительно 19 полицейских.

Кагарлыцкое отделение полиции
ВВС Украина

По его результатом 10 работников Кагарлыцкого отделения полиции уволены с должностей и из рядов Национальной полиции Украины.

"Цель служебного расследования – установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное – не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание", – заверил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

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