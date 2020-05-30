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30 мая • обновлено в 11:20
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Изнасилование в полиции Кагарлыка: стало известно о волне увольнений

3.6т
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По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыцком отделении полиции, где произошло изнасилование и избиение женщины, были уволены 10 сотрудников.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, первый этап служебного расследования проведено относительно 19 полицейских.

Кагарлыцкое отделение полиции

Кагарлыцкое отделение полиции

ВВС Украина

По его результатом 10 работников Кагарлыцкого отделения полиции уволены с должностей и из рядов Национальной полиции Украины.

"Цель служебного расследования – установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное – не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание", – заверил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

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Тема
Секс-скандал в полиции Кагарлыка
Место
Украина
Теги
расследование изнасилование полиция
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