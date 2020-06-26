Изнасилование в Кагарлыке: стало известно о новых пострадавших

Пострадавшая после пыток и изнасиловании полицейскими в Кагарлыке Киевской области заявила, что в селе есть еще девушки, над которыми издевался подозреваемый Николай Кузив.

Неля Погребицкая в интервью "Украинской правде" рассказала, что об этом они расскажут на заседании суда по изменению меры пресечения полицейским.

"В Кагарлыке были девушки. Тоже говорили, как будет суд, поедем, расскажем, как он тоже (Николай) издевался над ними, с кагарлицких", – подчеркнула пострадавшая.

Девушка отметила, что чувствует себя страшно испуганной и боится, что подозреваемые приедут и убьют ее или семью. По словам Погребицкой, от них поступали такие угрозы.

"Угрожал мне этим, в отделении во время допроса. Мамка моя тоже напугана постоянно. Мама мне звонила, рассказывала еще об одном парне, который тоже боится заявление писать, они его тоже били. Рассказывал тоже, что в подвале его держали за то, что на базе, где работал якобы украл бензин", – добавила Погребицкая.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Неля Погребицкая дала откровенное интервью украинскому изданию. 26-летняя девушка рассказала о том, что ей пришлось пережить в полицейском участке.