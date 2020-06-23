Изнасилование в Кагарлыке: следствие изменило подозрение копам
Следствие изменило квалификацию преступления двум подозреваемым бывшим полицейским в деле об изнасиловании в Кагарлыке.
Об этом сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает Громадському радіо. Сейчас Сергея Сулиму и Николая Кузива подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц.
Из квалификации исчезло превышение полномочий работником правоохранительного органа.
"365-ую переквалифицировали в 127-ую. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", – сказал Смирнов.
Он добавил, что по делу назначили около девяти экспертиз, некоторые уже провели.
Ранее экс-оперуполномоченному Кагарликского отделения полиции Сергее Сулиме сообщили о подозрении в изнасиловании группой лиц, его бывшему начальнику Николаю Кузиву – в соучастии в групповом изнасиловании и в превышении служебных полномочий.
В сообщении ГБР о задержании полицейских была информация о применении пыток к потерпевшим. В подозрениях, врученных в конце мая, такой квалификации уже не было.
"Подозрение было первоначальным. В дальнейшем мы проводили досудебное расследование, и продолжаем его проводить. И даем более точную правовую оценку", – пояснил прокурор.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.
По результатам первого этапа служебного расследования были уволены 10 сотрудников.
Мать рассказала о муках пострадавшей девушки после пережитой ночи в полицейском участке.
Пострадавшая девушка рассказала, как ее насиловали и избивали копы в Кагарлыке.
Стало известно, что дин из правоохранителей отделения полиции Кагарлыка, которого вместе с напарником подозревают в изнасиловании девушки, ранее якобы уже проходил по делу об избиении.
22 июня Апелляционный суд Киева отказал в апелляционных жалобах защите Николая Кузива и Сергея Сулиму, которых подозревают в групповом изнасиловании и превышении служебных полномочий.