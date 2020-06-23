Изнасилование в Кагарлыке: следствие изменило подозрение копам

Расследования 08:11, 23.06.2020 Обновлено: 08:32, 23.06.2020

Следствие изменило квалификацию преступления двум подозреваемым бывшим полицейским в деле об изнасиловании в Кагарлыке.

Об этом сообщил прокурор по делу Валерий Смирнов, передает Громадському радіо. Сейчас Сергея Сулиму и Николая Кузива подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц.

Из квалификации исчезло превышение полномочий работником правоохранительного органа.

"365-ую переквалифицировали в 127-ую. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного преступления", – сказал Смирнов.

Он добавил, что по делу назначили около девяти экспертиз, некоторые уже провели.

Ранее экс-оперуполномоченному Кагарликского отделения полиции Сергее Сулиме сообщили о подозрении в изнасиловании группой лиц, его бывшему начальнику Николаю Кузиву – в соучастии в групповом изнасиловании и в превышении служебных полномочий.

В сообщении ГБР о задержании полицейских была информация о применении пыток к потерпевшим. В подозрениях, врученных в конце мая, такой квалификации уже не было.

"Подозрение было первоначальным. В дальнейшем мы проводили досудебное расследование, и продолжаем его проводить. И даем более точную правовую оценку", – пояснил прокурор.

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