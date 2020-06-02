Девушка, которую изнасиловали полицейские в Кагарлыке, не сразу призналась, что ее пытали.
Об этом в комментарии для телеканала "Украина" рассказала мать потерпевшей. Женщина поделилась подробностями со дня трагедии.
С ее слов, вечером 23 мая дочь вызвали на допрос в полицию. Но пришла она домой лишь на следующий день около 8 часов утра, при этом выглядела замученной и стонала. На вопросы отвечала, что просто устала. Однако уже днем позвонила матери и попросила к ней приехать.
Изнасилование в Кагарлыке
"Когда я приехала, она стонала, скручивалась на диване, я умоляла ее рассказать, что случилось. Ответила: "Мама, мне сказали, что если я расскажу тебе, то нас всех убьют". Через некоторое время я ее разговорила, и она рассказала, что ее избили в отделении двое полицейских. Я сразу вызвала скорую помощь. Медики приехали быстро, осмотрели и отправили в Украинку, там предоставят более квалифицированную помощь. Там она и призналась, что ее изнасиловали. Врачи вызвали полицию", – сообщила женщина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестацию во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.
По результатам первого этапа служебного расследования были уволены 10 сотрудников.
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