"Изнасилование после убийства!" Журналистка резко высказалась по обмену убийц Дани Дидыка

В Украине разгорелся волна возмущения из-за планов включить организаторов теракта в Харькове в феврале 2015 году в списки на обмен пленными.
В частности, журналистка ICTV Татьяна Доцяк назвала это "изнасилованием после убийства – Россией всей нашей страны". Таким мнением она поделилась на своей странице в Facebook.
"Какой, бл*ть, обмен. Трое чуваков в мирном Харькове взорвали мирное шествие с мирными гражданами. Погибли 4 человека – школьник Даня Дидык, студент Николай Мельничук, общественный активист Игорь Толмачев и полицейский Вадим Рыбальченко. И еще 9 получили ранения. И жертв могло быть гораздо больше, если бы не газель, случайно припаркована в эпицентре взрыва", – напомнила журналистка.
В Украине возмущены включения убийц Данные Дидыка в списки обмена пленными
Доцяк назвала это событие "свмым жертвенным терактом в истории независимой Украины", в результате которого погибли дети. И преступники непременно должны были вовек сидеть за решеткой. Однако в переговорах с агрессором украинская сторона не смогла противодействовать российской, которая настаивала, чтобы трое обвиняемых в теракте – Тетюцкий, Дворников и Башлыков – были обменены.
"Нам говорят, что решение было принято на самом высоком уровне. А потом говорят: если родные погибших примирятся с обменом – это будет еще одним их подвигом. А я говорю, что это изнасилование после убийства. К тому же всей страны. Россией всех нас", – отметила журналистка.
Она также поинтересовалась, кого из наших военнопленных или политзаключенных, которые являются пленниками Кремля, поставили в знак равенства с этими тремя убийцами.
"Мне реально страшно от того, что они выйдут. Вы видели их глаза? А их улыбки? А их бицухи? А вы слышали их, а? "Желто-синяя простыня", "гражданская война", "братоубийцы". Им придется еще отрабатывать перед ФСБ России свое освобождение. И они вернутся. Обязательно вернутся", – подытожила Доцяк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об условиях обмена пленными до конца 2019 года.
26 декабря стало известно, что рамках подготовки к процессу выпустили из-под стражи пособника российских террористов Николая Бутрименко. 29 июля 2014 года именно он уведомил оккупантов о позициях украинских военнослужащих, которых потом расстреляли.
Также Украина может обменять и троих обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли четыре человека. В список для обмена российской стороной были включены Сергей Башлыков, Владимир Дворников и Виктор Тетюцкий.
Кроме того, Жовтневый районный суд Мариуполя отпустил из-под стражи под личные обязательства Евгения Дружинина, Александра Стрельниковича, Виктора Скрипника и Вячеслава Бирюкова.
Они являются фигурантами расследования о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. В ходе нападения погибли шесть человек.
Шла речь и об обмене пятерых беркутовцев, подозреваемых в расстрелах Небесной Сотни. Это Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтура и Александр Маринченко. Последнего даже отпустили из СИЗО под домашний арест.
Но после возникшего ажиотажа Украина вычеркнула из списка на обмен троих экс-бойцов батальона спецназначения "Беркут", которые находятся в СИЗО.
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