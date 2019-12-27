"Изнасилование после убийства!" Журналистка резко высказалась по обмену убийц Дани Дидыка

В Украине разгорелся волна возмущения из-за планов включить организаторов теракта в Харькове в феврале 2015 году в списки на обмен пленными.

В частности, журналистка ICTV Татьяна Доцяк назвала это "изнасилованием после убийства – Россией всей нашей страны". Таким мнением она поделилась на своей странице в Facebook.

"Какой, бл*ть, обмен. Трое чуваков в мирном Харькове взорвали мирное шествие с мирными гражданами. Погибли 4 человека – школьник Даня Дидык, студент Николай Мельничук, общественный активист Игорь Толмачев и полицейский Вадим Рыбальченко. И еще 9 получили ранения. И жертв могло быть гораздо больше, если бы не газель, случайно припаркована в эпицентре взрыва", – напомнила журналистка.

В Украине возмущены включения убийц Данные Дидыка в списки обмена пленными

Доцяк назвала это событие "свмым жертвенным терактом в истории независимой Украины", в результате которого погибли дети. И преступники непременно должны были вовек сидеть за решеткой. Однако в переговорах с агрессором украинская сторона не смогла противодействовать российской, которая настаивала, чтобы трое обвиняемых в теракте – Тетюцкий, Дворников и Башлыков – были обменены.

"Нам говорят, что решение было принято на самом высоком уровне. А потом говорят: если родные погибших примирятся с обменом – это будет еще одним их подвигом. А я говорю, что это изнасилование после убийства. К тому же всей страны. Россией всех нас", – отметила журналистка.

Она также поинтересовалась, кого из наших военнопленных или политзаключенных, которые являются пленниками Кремля, поставили в знак равенства с этими тремя убийцами.

"Мне реально страшно от того, что они выйдут. Вы видели их глаза? А их улыбки? А их бицухи? А вы слышали их, а? "Желто-синяя простыня", "гражданская война", "братоубийцы". Им придется еще отрабатывать перед ФСБ России свое освобождение. И они вернутся. Обязательно вернутся", – подытожила Доцяк.

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