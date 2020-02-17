Изнасилование несовершеннолетней в Ужгороде: в Нацгвардии дали ответ

В Нацгвардии опровергли причастность их военнослужащего к изнасилованию несовершеннолетней девушки в Ужгороде.

Официальный ответ ведомства сообщила офицер пресс-службы воинской части 3002 Алина Новикова. Об этом пишет "Голос Карпат".

По ее словам, инцидент не имеет никакого отношения к указанной воинской части и нацгвардейцам.

В Нацгвардии опровергли причастность военнослужащего к изнасилованию несовершеннолетней в Ужгороде

"Относительно информации об изнасиловании несовершеннолетней в Ужгороде, которое якобы совершил военнослужащий НГУ сообщаем: ни один военнослужащий воинской части 3002 Национальной гвардии не совершал указанных противоправных действий", – отметила офицер.

Она также обратилась с просьбой не распространять непроверенные данные.

"Просим работников средств массовой информации уточнять подобные факты перед публикацией", – констатировала Новикова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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В полиции Закарпатья подтвердили случай с изнасилованием в Ужгороде 17-летней девушки, однако не указали, является ли подозреваемый бойцом Национальной гвардии Украины.

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