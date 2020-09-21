Изнасилование девушки в Луцке: в полиции рассказали новые подробности

Obozrevatel Расследования 09:54, 21.09.2020 Обновлено: 10:45, 21.09.2020

Рецидивиста, изнасиловавшего ночью в Луцке 20-летнюю девушку, нашли в течение нескольких часов благодаря камерам видеонаблюдения.

Как рассказали OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Волынской области, ранее злоумышленник был осужден за грабежи, кражи и разбои.

"Сообщение об изнасиловании поступило 19 сентября около 2 часов ночи. Девушка возвращалась с работы, когда неизвестный на нее напал и изнасиловал в одном из парков Луцка. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские в течение нескольких часов установили личность злоумышленника и задержали его – это ранее неоднократно судимый 25-летний житель Нововолынска", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что рецидивисту уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Луцке мужчина якобы напал на девушку, когда та возвращалась домой, и изнасиловал ее.

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