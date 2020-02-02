Изнасиловали в гостинице? В Виннице разгорелся скандал с 13-летней девочкой

В Виннице правоохранители проверяют факт развращения 13-летней девочки, которая попала в больницу из гостиницы в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщила пресс-служба местной полиции, 1 февраля, около 20:00 в полицию обратились ее родители, заявив о развратных действиях со стороны неизвестных лиц.

"Предварительно установлено, что девушка праздновала в компании друзей день рождения. По заключению врачей и судебно-медицинского эксперта, изнасилования несовершеннолетней не было. Сейчас полицейские проверяют информацию, изложенную в заявлении родителями о возможных развратных действиях в отношении несовершеннолетней, устанавливают всех лиц, с которыми отдыхала девушка", – отчитались в полиции.

Следственные действия проводятся в рамках открытого уголовного производства по ст. 156 УК Украины (Развращение несовершеннолетних). Такое преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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Как писал OBOZREVATEL, на Одесщине суд приговорил 63-летнего педофила, который летом прошлого года изнасиловал 9-летнего мальчика, к 11 годам тюрьмы.

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