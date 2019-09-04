Изнасиловали и зарезали: в Херсоне зверски убили молодую женщину. Фото и видео 18+

Во вторник, 3 сентября, в Херсоне на пляже нашли труп 35-летней Елены Кулаповой, которую перед убийством изнасиловали.

Об этом сообщает местное издание "Типичный Херсон" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в полицию области примерно в 06:40 поступило сообщение, что в Херсоне в Гидропарке возле воды лежит тело женщины с телесными повреждениями. Вскоре она была опознана. В соцсетях написали, что у женщины остался муж и двое детей.

В Херсоне зверски убили молодую женщину Типичный Херсон

В Херсоне зверски убили молодую женщину Типичный Херсон

В Херсоне зверски убили молодую женщину Типичный Херсон

В Херсоне зверски убили молодую женщину Типичный Херсон

В Херсоне зверски убили молодую женщину Типичный Херсон

Правоохранители рассказали, что на теле убитой обнаружили не менее 5 колото-резаных ран в области шеи и грудной клетки. Кроме того, перед смертью женщину изнасиловали.

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В Херсоне на пляже нашли убитую женщину Типичный Херсон

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