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4 сентября • обновлено в 19:25
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Изнасиловали и зарезали: в Херсоне зверски убили молодую женщину. Фото и видео 18+

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Во вторник, 3 сентября, в Херсоне на пляже нашли труп 35-летней Елены Кулаповой, которую перед убийством изнасиловали.

Об этом сообщает местное издание "Типичный Херсон" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в полицию области примерно в 06:40 поступило сообщение, что в Херсоне в Гидропарке возле воды лежит тело женщины с телесными повреждениями. Вскоре она была опознана. В соцсетях написали, что у женщины остался муж и двое детей.

Новости
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В Херсоне зверски убили молодую женщину

В Херсоне зверски убили молодую женщину

Типичный Херсон

В Херсоне зверски убили молодую женщину

В Херсоне зверски убили молодую женщину

Типичный Херсон

В Херсоне зверски убили молодую женщину

В Херсоне зверски убили молодую женщину

Типичный Херсон

В Херсоне зверски убили молодую женщину

В Херсоне зверски убили молодую женщину

Типичный Херсон

В Херсоне зверски убили молодую женщину

В Херсоне зверски убили молодую женщину

Типичный Херсон

Правоохранители рассказали, что на теле убитой обнаружили не менее 5 колото-резаных ран в области шеи и грудной клетки. Кроме того, перед смертью женщину изнасиловали.

Внимание! Кадры 18+

В Херсоне на пляже нашли убитую женщину

В Херсоне на пляже нашли убитую женщину

Типичный Херсон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове подросток зверски убил 26-летнюю девушку.

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Тема
Криминал
Место
Украина Херсон
Тег
убийство
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Зачем нагнетать? Может она сторонницей русского мира была.
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