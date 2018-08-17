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Изнасиловали битой: под Хмельницким зверски поиздевались над инвалидом

6.6тЧитать новость на украинском

В Хмельницкой области трое мужчин похитили и изнасиловали парня с инвалидностью.

Сначала мужчины предложили ему выпить с ними, потом заставили заплатить за алкоголь, сообщают "Факты" со ссылкой на источники в полиции.

Когда у пострадавшего денег не осталось, злоумышленники схватили его, бросили в багажник машины и увезли за город на свалку.

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Посреди поля: под Киевом педофил неестественным способом изнасиловал ребенка

Там парня привязывали к дереву, били битой, а затем ею же и изнасиловали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обухове Киевской области водитель маршрутки оскорбил и попытался нанести телесные повреждения инвалиду войны.

Место
УкраинаХмельницкий
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