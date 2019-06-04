Изнасиловал, угрожая ножом: в Славянске бывший зэк устроил охоту на девушек

В понедельник, 3 июня, вооруженный ножом мужчина напал и изнасиловал 18-летнюю девушку в Славянске Донецкой области.

В тот же день полицейские установили личность преступника, а утром 4 июня задержали его, сообщает пресс-служба полиции.

"Девушка хорошо запомнила приметы своего обидчика, которые помогли оперативникам раскрыть преступление. Им оказался 28-летний ранее судимый житель Славянска", - сообщают правоохранители.

Иллюстрация

Следует отметить, что за сутки до этого мужчина пытался совершить развратные действия в отношении другой жительницы, но потенциальной жертве удалось убежать.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 152 УК Украины (изнасилование), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в Киеве изнасиловали девушку посреди улицы.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram