Изнасиловал родной дедушка: жертвами педофилов в Украине стали еще двое детей

В Днепропетровской и Львовской областях от сексуальных преступлений пострадали дети в возрасте 9 и 14 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. "Июнь – месяц какого-то безумия: ежедневно половые преступления в отношении детей", – написал он.

Уточняется, что на Днепропетровщине родной дедушка, 1966 г.р., совершал развратные действия в отношении внучки, 2010 г.р.

Иллюстрация Соцсети

Во втором случае девочку, 2005 г.р., насиловал ее знакомый, 37-летний мужчина. Ребенок, как рассказал Аброськин, пропал 27 июня, о чем в полицию сообщили родители.

"Девушку разыскивали в течение суток более сотни полицейских, на вторые сутки она была найдена. Установлено, что с девушкой, еще ребенком, все время находился ее знакомый. С ее слов, именно этот человек вступал с ней в половые отношения", – написал глава Нацполиции.

В связи с инцидентами Аброськин выступил в поддержку создания реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей.

"Наш закон №6607... не может попасть в зал ВР Украины уже второй год подряд", – возмутился правоохранитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно:

В Запорожье активисты задержали предполагаемого педофила, который пытался совратить 14-летнего подростка.

В Мариуполе мужчина пытался изнасиловать девочку, которая шла на занятия компьютерных курсов.

В Волынской области 41-летний педофил развратил 5-летнюю девочку.

В Запорожье полиция задержала насильника двухлетней девочки.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся