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5 сентября • обновлено в 12:08
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Изнасиловал и зверски зарезал: полиция показала фото вероятного убийцы женщины в Херсоне

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Елену Кулапову, тело которой нашли 3 сентября на берегу Днепра в Гидропарке Херсона, предположительно, убил и изнасиловал 21-летний Сергей Сушко.

Об этом сообщает Корабельное отделение полиции. Правоохранители опубликовали фото убийцы и его приметы.

На вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы темные короткие. Был одет в темные джинсы, черную бейсболку с металлической застежкой, черные кроссовки с белыми вставками, имел при себе барсетку через плечо.

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"Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить по телефонам: (0552) 22-35-67, 45-90-80, (066) 04-84-049 або "102", – говорится в сообщении полиции.

Елена Кулапова

Елена Кулапова

Нацполиция

Сергей Сушко

Сергей Сушко

Нацполиция

Сергей Сушко

Сергей Сушко

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, у убитой женщины остался муж и двое детей. На теле обнаружили не менее 5 колото-резаных ран в области шеи и грудной клетки. Кроме того, перед смертью женщину изнасиловали.

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Место
Украина Херсон
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