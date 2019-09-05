Изнасиловал и зверски зарезал: полиция показала фото вероятного убийцы женщины в Херсоне

Елену Кулапову, тело которой нашли 3 сентября на берегу Днепра в Гидропарке Херсона, предположительно, убил и изнасиловал 21-летний Сергей Сушко.

Об этом сообщает Корабельное отделение полиции. Правоохранители опубликовали фото убийцы и его приметы.

На вид 25-30 лет, среднего телосложения, волосы темные короткие. Был одет в темные джинсы, черную бейсболку с металлической застежкой, черные кроссовки с белыми вставками, имел при себе барсетку через плечо.

"Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить по телефонам: (0552) 22-35-67, 45-90-80, (066) 04-84-049 або "102", – говорится в сообщении полиции.

Елена Кулапова Нацполиция

Сергей Сушко Нацполиция

Сергей Сушко Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, у убитой женщины остался муж и двое детей. На теле обнаружили не менее 5 колото-резаных ран в области шеи и грудной клетки. Кроме того, перед смертью женщину изнасиловали.

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