Изнасиловал до смерти: на Прикарпатье произошло жуткое ЧП

В Ивано-Франковской области мужчина изнасиловал женщину, после чего та скончалась. Преступник был задержан.

Трагедия произошла в с. Выгода Верховинского района в ночь на 9 июля сообщили в региональной прокуратуре. Как стало известно, 35-летний злоумышленник пришел в дом к 45-летней соседке, где они вместе распивали спиртные напитки.

"Когда женщина находилась в беспомощным состоянием вследствие опьянения, мужчина вступил с ней в половые сношения неестественным способом без ее добровольного согласия. В результате женщина получила телесные повреждения, от которых скончалась", – сообщили в ведомстве.

Женщина скончалась от полученных травм (иллюстрация) nn.by

Полиция открыла уголовное производство по ст. 152 ч. 5 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

ЧП произошло в с. Выгода Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области 15-летнюю девушку изнасиловал местный житель. Она пыталась сбежать, но он догнал и начал угрожать ей ножом.

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