'Изнасиловал бездомный': появились подробности жестокого убийства женщины в Херсоне

Женщину, тело которой, со следами насильственной смерти, 25 октября нашли в Херсоне, сначала изнасиловал, а потом и убил 44-летний бездомный.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области на странице в Facebook. По данным правоохранителей, преступником является гражданин без определенного места жительства Александр Прокудин, при этом личность потерпевшей пока не установлена.

"В ходе проведения первоочередных следственно-розыскных действий работники полиции установили хронологию последних часов жизни потерпевшей. Принятыми мерами оперативники вычислили человека, который обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", — говорится в информации.

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По словам начальника полиции Херсонщины Александра Прокудина, в настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Тем временем интернет-ресурс "ХерсонDaily" сообщил, что личность зверски убитой женщины известна. Это 38-летняя местная жительница. Отмечается, что у нее были проблемы с алкоголем.

"Рядом с ее телом в кустах нашли пакет с продуктами, которые она купила в супермаркете неподалеку. Там камеры наблюдения зафиксировали ее вместе с мужчиной. Позже выяснилось, что он был просто случайным спутником, не имевшим отношения к убийству. Как выяснили полицейские, женщина была пьяной и уснула на лавочке. Ее увидел бездомный и затащил в кусты, где начал насиловать. Женщина пришла в себя и закричала, из-за чего бездомный задушил ее и сбежал", — пишет издание.

Спустя несколько часов убийцу и насильника задержали, якобы опознав и отследив его "по длинному коричневому пальто редко встречающегося сейчас фасона".

В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается. За умышленное убийство, вместе с изнасилованием, задержанному бездомному может грозить пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне обнаружили труп женщины со следами насильственной смерти. По информации правоохранителей, "от оператора охранной фирмы поступило сообщение, что возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала в кустах лежит тело мертвой женщины со следами насильственной смерти".

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