Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что главная цель превдореспублики – присоединение территории к Российской Федерации.
О таких планах он рассказал в интервью "КП", отметив, что в оккупированной части Донецкой и Луганской областей "ждут геополитического окна возможностей".
"Вернуть "республику" в Россию, как полноценного члена семьи. Вижу в этом единственный путь Донбасса", – сказал Пушилин.
Антикор
Террорист также прокомментировал выборы президента Украины, заявив, что в "ДНР" "не испытывают никаких иллюзий" и "не ждут изменений к лучшему, кто бы не победил".
"Повестка для Украины диктуется извне, ни о какой самостоятельности, даже ради инстинкта самосохранения, там нет. Донбасс должен рассчитывать на себя и своего союзника, проверенного пятью годами – это Россия", – считает главарь самопровозглашенной "республики".
"Многим хотелось бы быстро, сегодня, прямо сейчас, "как в Крыму". Увы, наш путь длиннее. Но ведет в ту же сторону", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной территории Донецкой области назрел хлебный кризис. Причиной этого стали действия главаря "ДНР" Пушилина и его подельников.
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