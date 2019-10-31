Пациенты голые, ходят ''под себя'': какие ужасы скрывают украинские психбольницы

В украинских психиатрических заведениях жестоко обходятся с больными людьми. Их не пускают в туалет, не выпускают на улицы, закрывают на ночь на замок, а на их деньги покупают пиво и конфеты.

Ужасы психиатрических больниц вызывают шок. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Обнаружили людей без одежды

В Винницкой области в психоневрологическом интернате в пгт Плиски проверяющие департамента соцзащиты Винницкой обладминистрации и общественной организации "User" обнаружили за закрытыми на замок и цепь дверями несколько абсолютно голых пациентов.

В комнате с кафелем находились и мужчины, и женщины, и даже подростки. Тут не было туалета, поэтому больные люди вынуждены были справлять нужду прямо на пол. В помещении стояли вонь и антисанитария.

Психически больные были раздеты до гола UA: Вінниця

Еще летом интернат проверяли представители Уполномоченного по правам человека в Верховной Раде, которые нашли ряд нарушений. "Потом в сентябре уже поехали мы, нашли много нарушений и дали 10 дней на исправление.

Но директор департамента соцзащиты Винницкой ОГА Наталья Заболотная предложила поехать туда рано утром, чтобы посмотреть, что же там происходит по ночам. Мы прибыли туда в 5.30 утра. А в 5 часов у них подъем, и этих людей из спальной комнаты перегоняют в эту комнату голыми. И пока другие пациенты выносят грязное белье, они там находятся", – рассказал OBOZREVATEL руководитель "User" Руслан Имерелли.

Как выяснилось, ночью в интернате практически нет обслуживающего персонала. Людей закрывают на замок, также закрыты туалеты, поэтому люди вынуждены справлять нужду в постели. "У меня возникает вопрос. Работают в интернате местные жители, и если они так относятся к беспомощным пациентам, то как же они относятся к своим родным? Это просто бесчеловечно", – возмущается Имерелли.

На деньги больных покупали пиво и куры-гриль

Кроме того, люди жаловались, что им не хватает еды, на кухне вместо мяса было только сало и кости.

Плисковский психоневрологический интернат UA: Вінниця

А директор интерната, по словам Руслана Имерелли, пользовался деньгами пациентов. "Директор шел в банк, снимал со счетов больных деньги, потом отправлялся в супермаркет, где покупал пиво, куриц-гриль, различные сыры, конфеты. Все то, что никак не входит в рацион питания его подопечных. А люди в это время ели сало", – рассказывает Имерелли.

Исчезновение денег пациентов фиксировали и в офисе Уполномоченного по правам человека. На сайте есть официальное сообщение о том, что еще в декабре прошлого года со счетов 22 пациентов было снято по 5 тысяч гривен. Хотя люди не могли пользоваться своими деньгами.

"Директор интерната сначала объяснял это проведением дня именинника, потом – покупкой одежды для подопечных. Причем никаких подтверждающих документов предоставлено не было", – сообщают в офисе Уполномоченного.

Выводы проверяющих Офис Уполномоченного по правам человека в ВР

Там же отмечается, что в день проверки, по данным бухгалтерии, на складе должно было быть 65 кг селедки, но по факту там обнаружили чуть более 15 кг. Вместо купленных сметаны, масла пациентам давали маргарин и сметанный продукт. А на складе обнаружили просроченную еду. Куда-то бесследно исчезли документы на покупку горюче-смазочных материалов и бензина сумму более 40 тысяч.

Несмотря на такие серьезные нарушения, бывший директор учреждения Иван Катрук уволился по согласованию сторон. "Хотя департамент подготовил документы на увольнение его по ч. 1 ст. 141, глава облрады подписал заявление по согласованию сторон", – говорит Имерелли.

Сейчас полиция ведет расследование по статье "незаконное лишение воли".

Платят больнице по 2,5 тысячи гривен

Но Плисковский психоневрологический интернат не единственное заведение, где нарушают права пациентов и издеваются над ними.

В Донецкой области в Славянске областная психиатрическая больница 17 лет работала без лицензии на предоставление медицинских услуг. "В больнице, рассчитанной на 40 пациентов, находится 67 человек. Никакой реабилитации, никакой медицинской помощи там нет. Все пациенты предоставлены сами себе.

А по словам родителей, они каждый месяц платят учреждению 2,5 тысячи гривен за то, чтобы их детей содержали в нормальных условиях", – рассказывает Имерелли.

По его словам, во время посещения больницы, в туалете не было даже дверей в кабинках. Одновременно там могло находиться 10-15 человек, которые пришли туда покурить и справить нужду. Правда, в Донецкой обладминистрации уверяют, что в декабре откроют новый корпус, и там с туалетами все будет нормально.

Также, по словам правозащитника, пациенты жалуются на недостаток еды, чиновники уверяют – кормят по нормам.

Нарушения в этой больнице обнаружили представители офиса Уполномоченного по правам человека. Они дважды проводили тут проверки и говорят, что нарушения не были устранены. В частности, людей не выпускают на прогулку, и они не имеют возможности общения.

Пациентов наказывают лекарствами

Руслан Имерелли считает, что главная проблема наших психиатрических учреждение – предоставление некачественной психиатрической помощи и реабилитационных услуг.

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"Персонал профессионально подготовлен плохо. Это вопрос к местным органам власти. Что касается МОЗ, то им давно пора пересмотреть и поменять список бесплатных лекарств для пациентов. Он давным-давно устарел, туда нужно вносить новые качественные препараты", – считает общественник.

Кроме того, по словам Имерелли, в наших больницах существует такое явление, как наказание пациентов лекарствами. "Буквально вчера звонила мама пациента из Житомира. Сын ее АТОшник, она находится на принудительном психиатрическом лечении. Парень спросил у врачей, почему его не пригласили на суд, где рассматривался его вопрос. И его тут же начали закалывать медикаментами, а маме заявили, что вообще не обязаны его лечить", – рассказывает Имерелли.

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Медсестра применяла силу к пациенту

Много нарушений и в других психиатрических учреждениях Украины. Например, в октябре представители Уполномоченного по правам человека в ВР побывали в Полтавской областной психиатрической больнице №2 "Снитино".

Это уже не первый визит в это учреждение и ничего тут не изменилось. Людей держат в изоляции, не выпускают на улицу, у них нет доступа даже к питьевой воде. Они спят на старых кроватях, где вместо сетки лежат деревянные доски, а постели, матрасы и одеяла грязные и старые. Тут нет комнаты, где пациенты могли бы чем-то заняться, почитать книги.

На таких кроватях спят пациенты в Полтавской областной психиатрической больнице Офис Уполномоченного по правам человека в ВР

Проверяющие застали сцену, когда старшая медсестра больницы силой пыталась заставить пациента выполнить ее указания. И хотя тут нет тех, кто лечится принудительно, людей не отпускают домой, хотя они очень хотят. А пациентке, которой нужна хирургическая помощь, ничем не помогают.

Что касается питания, то тут не обнаружили ни мяса, ни рыбы, ни кисло-молочных продуктов.

За деньги беспомощных пациентов купили ноутбуки

А в Высокотополянском психоневрологическом интернате обнаружили, что за деньги лежачих больных руководство интерната купило… компьютеры, мониторы, ноутбуки, флешки. Которыми пациенты пользоваться, конечно, не смогут. А стиральной машинкой, чайником, морозилкой пользовались сотрудники. Единственное развлечение для жителей этого интерната – просмотр телевизора.

В Ушкальском психо-неврологическом интернате на Херсонщине пациентов в туалет пускают только по часам. В остальное время санитарная комната просто закрыта. Люди жаловались проверяющим, что лекарства им назначают в качестве наказания и не говорят, что именно колют, и почему именно так лечат. Также их не выпускают за территории, хотя там есть магазин, где можно купить продукты. За их деньги санитарки им сами покупают товар в больничной лавке.

В туалет пациентов пускают по часам Офис Уполномоченного по правам человека в ВР

А вот на Кировоградщине в Знаменском психоневрологическим интернате пациенты пожаловались, что персонал над ними издевается. Они говорят, что сотрудники их оскорбляют и кидают в них окурки.

Есть проблемы во Львовской области. Например, в областной психиатрической больнице пациентов кормят одними супами и кашами. На той же Львовщине в Судовишнянском психоневрологическом интернате проверяющие нашли двух женщин, которых целый год не выводили на улицу. А одна женщина была с болевым синдромом, однако ей не давали адекватные обезболивающие.

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