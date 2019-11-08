Издевательства над детьми в приюте "Світанок": прошли первые обыски. Фото

В деле скандального одесского приюта "Свитанок" произошел новый поворот. Утром 8 ноября правоохранители нагрянули с обысками в офис агентства безопасности "Центр", сотрудники которого, по информации СМИ, охраняли детское учреждение.

Обыски проходят в рамках расследования дела об издевательствах над детьми в учреждении. Эту информацию OBOZREVATEL подтвердила руководитель пресс-службы главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

Двери в офис охранного агентства закрыты, но корреспонденту OBOZREVATEL удалось сфотографировать сотрудников полицейского спецподразделения "Корд" (чтобы увидеть фото, проскрольте до конца страницы).

По данным издания УСИ, сотрудники агентства безопасности "Центр" якобы они были причастны к издевательствам над детьми. В охранной фирме отвергают эти обвинения.

Издевательства над детьми: в Одессе обыскивают охранную фирму

Издевательства над детьми: в Одессе обыскивают охранную фирму

Напомним, что досудебное расследование по факту издевательств над детьми в одесском приюте "Свитанок" под свой контроль взяла Генеральная прокуратура Украины. Дело ведет полиция Одесской области и Государственное бюро расследований.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Бывшая полицейская Зоя Мельник рассказала об издевательствах над детьми в приюте "Свитанок", передав душераздирающие рассказы воспитанников и волонтеров.

В скандал с приютом "Свитанок" вмешался новый губернатор Одесской области Максим Куцый. В учреждении прошла проверка, которая нашла серьезные нарушения в условиях содержания детей и определила их состояние как критическое.

За скандальный приют в Одессе взялась прокуратура, которая открыла несколько уголовных производств, в частности, по фактам пыток детей.

Воспитанница реабилитационного центра "Свитанок" рассказала, как над детьми издевались, подвергали пыткам и доводили до самоубийства.

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