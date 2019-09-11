"Издевался два часа": в Харькове педофил зверски изнасиловал девочку

В Харькове в среду, 11 сентября, у микрорайона Горизонт педофил изнасиловал 12-летнюю девочку.

"Около 18:00 на Горизонте на пустыре каком-то изнасиловали ребенка, девочку 2007 года рождения. Как говорят, худощавый лысый мужик. Вот причина большого количества полиции на Горизонте", – сообщил Telegram-канал "Типичное ХТЗ".

По информации местных жителей, преступник – мужчина около 25 лет, рост – 175 см, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом.

"Отморозок измывался над ребенком часа два. Сейчас его ищут", – рассказал собеседник newsroom.kh.ua.

Иллюстрация Status Quo

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области 36-летний мужчина изнасиловал 8-летнего ребенка. Педофил затащил девочку в кукурузное поле.

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