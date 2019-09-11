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12 сентября • обновлено в 04:06
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"Издевался два часа": в Харькове педофил зверски изнасиловал девочку

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В Харькове в среду, 11 сентября, у микрорайона Горизонт педофил изнасиловал 12-летнюю девочку.

"Около 18:00 на Горизонте на пустыре каком-то изнасиловали ребенка, девочку 2007 года рождения. Как говорят, худощавый лысый мужик. Вот причина большого количества полиции на Горизонте", – сообщил Telegram-канал "Типичное ХТЗ".

По информации местных жителей, преступник – мужчина около 25 лет, рост – 175 см, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом.

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"Отморозок измывался над ребенком часа два. Сейчас его ищут", – рассказал собеседник newsroom.kh.ua.

Иллюстрация

Иллюстрация

Status Quo

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области 36-летний мужчина изнасиловал 8-летнего ребенка. Педофил затащил девочку в кукурузное поле.

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Тема
Криминал
Место
Украина Харьков
Теги
изнасилование педофилы
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Украина - царство педофилов … пока родители драют унитазы в польше их детей сношают во все щели ну и европейские ценности конечно … С долгими годами Белого Петуха вас братья...
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Bладимир Ильич, петух на футболке то двухглавый. Родыч видать твой. С педерации. Пример пу заразный,не так ли,одноклеточный?
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