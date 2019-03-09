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/Криминал

Избивал ногами и кастетом: в Киеве жестоко поиздевались над ветераном АТО и его женой

3.3тЧитать материал на украинском

В Киеве избили ветерана АТО и его супругу из-за замечания в супермаркете.

Как пишет ДТП.Киев, 3 марта около 11 часов вечера возле супермаркета "Кишеня" неизвестный молодой человек избил 60-летнего ветерана АТО и его жену после словесной перепалки.

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"Конфликт произошёл в супермаркете, мужчина сделал замечание парню из-за того, что тот хамил кассиру и разговаривал с ней матами. Парень извинился и через какое-то время вышел на улицу за супружеской парой и начал избивать. Сначала ударил кастетом в голову, а после избивал ногами", — говорится в сообщении на странице сообщества.

Сам момент драки попал на одну из камер видеонаблюдения. Автор публикации попросила всех, кто владеет какой-либо информацией о нападавшем, сообщить ее за вознаграждение.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожской области водитель маршрутки оскорбил АТОшника, обозвав его "бабой, которая не хочет за себя платить".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
криминал
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Жаль, что не убил)))
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
..паскуде надо кастет в рот засунуть ,..через сраку.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Ну вот, еще одного хероя нашла его награда)
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