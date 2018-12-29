Избили и ограбили: на Полтавщине копы напали на прохожего

В Кременчуге Полтавской области правоохранители задержали 29 декабря четырех сотрудников патрульной полиции по подозрению в разбойном нападении на прохожего.

По данным пресс-службы Государственного бюро расследований, 27 декабря пьяные полицейские нанесли человеку телесные повреждения, отобрали у него деньги и материальные ценности.

"По данному факту территориальным управлением ГБР в Полтаве открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Уточняется, что напавших задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

ДБР, Державне бюро розслідувань Иллюстрация

По данному факту проводятся следственные и процессуальные действия, а также готовится сообщение о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований в Украине заработало 27 ноября, к чему подготовка продолжалась в течение года. Первым громким делом ГБР стало разоблачение 12 декабря директора одного из госпредприятий Минобороны на взятке.