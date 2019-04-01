Избили до сотрясения мозга: на Полтавщине на избирательном участке напали на полицейского

В Полтавской области во время проведения голосования за следующего президента страны неизвестные напали на полицейского, который охранял избирательный участок.

У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины теменного участка, написали на странице МВД Украины в Facebook.

Правоохранителя госпитализировали в неврологическое отделение. Сообщается, что кроме этого случая, в стране были зарегистрированы и другие резонансные нарушения во время выборов.

Больше всего преступлений было зафиксировано по статье за фальсификацию избирательных документов. На втором месте – нарушение тайны голосования, а на третьем – препятствие совершению избирательного права.

Facebook МВД Украины

Также были зафиксированы правонарушения по статье за террористический акт и заведомо ложное сообщение о преступлении.

Facebook МВД Украины

Как писал OBOZREVATEL, в Конотопе во время выборов представители Нацдружин обнаружили сломанные урны для голосования, которые невозможно было опломбировать.

Несмотря на сопротивление секретаря участковой комиссии, активисты настояли убрать сломанные урны и оформить два акта о нарушениях.

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