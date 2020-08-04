Избили до смерти за опоздание: появились страшные детали смерти военного на Ривненщине

На Ровенщине в воинской части офицер до смерти избил солдата.

В Дубно Ривенской области офицер избил солдата-контрактника за опоздание на дежурство, от полученных травм тот скончался.

Подробности инцидента рассказали в сюжете “Надзвичайних новин”. После первого удара 37-летний солдат упал и головой сильно ударился об асфальт, после второго – ударился головой о стену.

"В больницу солдата привезли в состоянии клинической смерти. У него была черепно-мозговая травма, ссадины и массивное излияние вещества мозга", – рассказал заведующий реанимацией Дубненской районной больницы Юрий Клименко.

У погибшего остались жена и двое маленьких детей.

Журналисты отметили, что в планах руководства воинской части было скрыть происшествие.

"Сначала информация по поводу избиения командованием воинской части скрывалась. Только уже после найденной видеозаписи нам стало известно о случившемся. То есть подозреваемый сначала не заявил о совершении преступления", – отметил в суде прокурор военной прокуратуры Ровенского гарнизона Владимир Непийвода.

Подозреваемый в убийстве солдата – 30-летний младший лейтенант Андрей Снежко. Он воевал на Донбассе, имеет ряд отличий и даже медаль "За отвагу".

В суде он заявил, что сожалеет о содеянном, однако мотивов такой жестокости по отношению к товарищу по оружию не объяснил.

Пока суд отпустил подозреваемого под залог в размере 84 тыс. грн, которые нужно будет заплатить в течение следующих нескольких дней.

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