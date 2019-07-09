Избил главу ОТО: одиозного нардепа вызвали на допрос

Киевское территориальное управление Государственного бюро расследований вызвало на допрос одиозного народного депутата и застройщика Максима Микитася.

Его пригласили в качестве свидетеля на утро четверга, 11 июля, сообщает РБК-Украина.

В Любече Черниговской области ранее произошла стычка между нардепом и главой ОТО Сергеем Пинчуком. Конфликт зафиксировали на видео, на котором слышно, как нардеп кричит на Пинчука и угрожает ему тюрьмой.

Максим Микитась liga.net

После инцидента ГБР начало досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом Украины.

Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Микитась был уличен в афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

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