ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Избил главу ОТО: одиозного нардепа вызвали на допрос

384Читать материал на украинском

Киевское территориальное управление Государственного бюро расследований вызвало на допрос одиозного народного депутата и застройщика Максима Микитася.

Его пригласили в качестве свидетеля на утро четверга, 11 июля, сообщает РБК-Украина.

В Любече Черниговской области ранее произошла стычка между нардепом и главой ОТО Сергеем Пинчуком. Конфликт зафиксировали на видео, на котором слышно, как нардеп кричит на Пинчука и угрожает ему тюрьмой.

Максим Микитась

Максим Микитась

liga.net

Новости
Хотели разорить УЗ? Микитася уличили в сговоре с Фуксом

После инцидента ГБР начало досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом Украины.

Уголовное производство открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Микитась был уличен в афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Максим Микитась
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Валевич Борис
Валевич Борис
Зажравшаяся сволочь!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel