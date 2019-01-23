Жестокое избиение учителя в Киеве:директор лицея выступил с заявлением

В украинские школы стоит на постоянной основе внедрить полицейских сотрудников. Это позволит избежать инцидентов с избиением учителей.

Таким мнением эксклюзивно для ObozTV поделился Виктор Костенко, директор киевского лицея №157, где отец одного из учеников зверски избил преподавателя физкультуры. Костенко подчеркнул, что школы стремятся сделать так, чтобы образовательный процесс не выходил из русла.

"Для этого нужно с теми детьми, которые пытаются сигнализировать на уроках, что им что-то не нравится, своими повадками, нарушениями дисциплины, непослушностью... Нужно, чтобы с этими детьми работали определенные люди, которые являются штатными единицами", – пояснил свою идею директор.

По его словам, учителя и даже психологи на эту роль не годятся. Тем более, что школьные кадровые резервы в этом вопросе уже исчерпаны.

Скриншот видео ТСН

"Наверное, надо на западный манер внедрять людей из полицейских структур, которые смогут спокойно забрать ребенка от учебного процесса и пообщаться с ним в отдельной комнате", – подытожил Костенко.

Председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь рассказал о состоянии избитого преподавателя. По его словам, учитель физкультуры сейчас в тяжелом состоянии и уже перенес операцию на легком.

"У него был разрыв легкого. У него сотрясение, он плохо видит, и у него много гематом. Но при всех своих проблемах он очень переживает за этот инцидент. Потому что он накричал на ученика, а следствием стали неадекватные действия отца", - добавил Яцунь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Оболонском районе Киева учителя физкультуры одного из лицеев избил отец ученика. Пострадавший с многочисленными травмами был госпитализирован.

Нападавший сам явился в полицейский участок.

Министерство образования и науки призвало главу МВД Арсена Авакова взять под личный контроль расследование дела.

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