Избиение Черновол: суд вынес приговор обвиняемому

Бориспольский городской районный суд Киевской области вынес приговор обвиняемому в нападении на народного депутата от "Народного фронта", на тот момент журналистку Татьяну Черновол в декабре 2013 года.

Игоря Корнилова приговорили к пяти годам лишения свободы, передает "Цензор.НЕТ". Его признали виновным в нанесении телесных повреждений средней тяжести и неоказании помощи (ч.2 ст. 122, ч.1 ст. 135).

Адвокат обвиняемого Валерий Буняк рассказал "Украинской правде", что защита будет обжаловать это решение, поскольку стоит на позиции невиновности своего подзащитного.

Суд над Корниловым Цензор

"Наша позиция заключается в том, что Игорь Николаевич не причастен к этому преступлению, поэтому логично, что мы будем обжаловать этот приговор", - отметил Буняк, добавив, что будет согласовывать позицию с Корниловым.

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Он также уточнил, что подзащитного приговорили к максимальному сроку, и во время учета срока заключения будет учитываться тот факт, что он находился под стражей с 21 июля 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черновол напали 25 декабря 2013 года в Борисполе. На тот момент еще журналистку доставили в больницу с сотрясением мозга. Черновол рассказывала, что поворачивала к себе в село Гора, когда заметила за собой слежку.

Женщина резко повернула назад в Борисполь. Но машина начала ее прижимать. Затем ее машину несколько раз ударили кузовом. Когда она остановилась, из машины выбежали двое мужчин и разбили стекло. Черновол пыталась бежать, но ее догнали и начали избивать.

Полиция отрабатывала ряд версий, среди основных – профессиональная деятельность, ДТП и возможные провокации со стороны определенных лиц. По факту нападения были задержаны пятеро подозреваемых.

В январе 2018 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование и направила обвинительное заключение в отношении одного из подозреваемых.

В 2015 году в МВД назвали организатора избиения журналистки, которым по версии следствия оказался криминальный авторитет из Днепродзержинска Олег Нетребко.