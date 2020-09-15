Избиение Балуха в Киеве: у полиции есть четыре версии нападения

Правоохранители рассматривают четыре версии избиения бывшего политзаключенного Владимира Балуха в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист, бывший пленник Кремля Роман Сущенко. Он 14 сентября был на допросе в полиции.

По версии следствия, это мог быть несчастный случай, хулиганство, месть или умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

"Сегодня пригласили в следственный отдел полиции дать показания по делу нанесения/получения тяжких телесных повреждений Владимиру Балуху. Вопросы были по существу. Следствие интересовали мельчайшие детали. Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия", – отметил Сущенко.

По его словам, отдельные обстоятельства инцидента свидетельствуют о маловероятности несчастного случая, хотя его версию не исключают. Остальные версии нападения отрабатываются. При этом судебно-медицинская экспертиза еще не завершена.

"К сожалению, медицинская карточка и другие данные Владимира Балуха остались в оккупированном Крыму и их отсутствие затрудняет выяснение важных физических сведений, которые могли бы пролить свет по делу. Не добавляет оптимизма для объективного расследования обстоятельство, что в ночь с 7 на 8 сентября в Киеве был ливень", – добавил журналист.

Сущенко подчеркнул, что последствия дождя значительно усложнили получение необходимых вещественных и других доказательств.

"Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания", – написал Сущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL: