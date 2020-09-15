Избиение Балуха в Киеве: у полиции есть четыре версии нападения
Правоохранители рассматривают четыре версии избиения бывшего политзаключенного Владимира Балуха в Киеве.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист, бывший пленник Кремля Роман Сущенко. Он 14 сентября был на допросе в полиции.
По версии следствия, это мог быть несчастный случай, хулиганство, месть или умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
"Сегодня пригласили в следственный отдел полиции дать показания по делу нанесения/получения тяжких телесных повреждений Владимиру Балуху. Вопросы были по существу. Следствие интересовали мельчайшие детали. Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия", – отметил Сущенко.
По его словам, отдельные обстоятельства инцидента свидетельствуют о маловероятности несчастного случая, хотя его версию не исключают. Остальные версии нападения отрабатываются. При этом судебно-медицинская экспертиза еще не завершена.
"К сожалению, медицинская карточка и другие данные Владимира Балуха остались в оккупированном Крыму и их отсутствие затрудняет выяснение важных физических сведений, которые могли бы пролить свет по делу. Не добавляет оптимизма для объективного расследования обстоятельство, что в ночь с 7 на 8 сентября в Киеве был ливень", – добавил журналист.
Сущенко подчеркнул, что последствия дождя значительно усложнили получение необходимых вещественных и других доказательств.
"Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания", – написал Сущенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 8 сентября в Киеве жестоко избили экс-узника Кремля Владимира Балуха. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали.
Нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз отметил, что нападение и избиение Балуха связаны с преследованием патриотов Украины.
Чийгоз также добавил, что за Балухом велась слежка и его намеревались убить.
В полиции Киева заявили, что у избитого Балуха после нападения пропали мобильный телефон и банковская карта.
9 сентября стало известно, что Балуха подключили к аппарату ИВЛ.
По состоянию на 14 сентября Балух до сих пор находился в стабильно тяжелом состоянии после жестокого избиения в Киеве.