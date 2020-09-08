Избиение Балуха: Чийгоз и Геращенко рассказали об "оскорблении Украины" и "русскоговорящей компании"

Нападение и избиение бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха связано с преследованием патриотов Украины.

Об этом заявил в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз. Он уточнил, что Балух находится на операционном столе.

"То, что случилось ночью с Балухом – жестокое избиение группой людей – я в этом не сомневаюсь, учитывая его крепкое телосложение и силу духа, – это продолжение тех нападений на атошников, волонтеров, происходящих при новой власти. А эти нападения, в свою очередь, продолжение тех преследований патриотов новой властью, начавшихся после выборов 2019-го года", – написал Чийгоз.

Он также отметил, что Балух никогда и никому не позволит оскорблять Украину и украинцев.

"Я не сомневаюсь, что именно эта его позиция послужила причиной нападения на него в годовщину освобождения политзаключенных", – подчеркнул нардеп.

Нападение на Балуха связано с его проукраинской позицией. Facebook Ахтема Чийгоза

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что у Балуха сломаны ключица и рука. Сейчас он находится в реанимации.

"По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследить", – написала Геращенко.

Геращенко рассказала о "русскоязычной компании". Facebook Ирины Геращенко

Как писал OBOZREVATEL, бывший пленник Кремля Владимир Балух был жестоко избит в Киеве в ночь на 8 сентября. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.