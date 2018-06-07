"Из-за них умирают": в Польше разгорелся скандал с украинками

Вице-маршалок сейма Польши Станислав Тышка (член партии "Кукиз'15") спровоцировал скандал после того, как в эфире одного из телеканалов публично заявил, что трудоустройство украинских медсестер в стране приводит к повышению смертности из-за низкой квалификации этих медработников.

В ответ министерство здравоохранения Польши сообщило, что не располагает данными о случаях смерти пациентов из-за якобы "низкого уровня" медсестер из Украины, передает Oko.press.

"В больницах дефицит персонала, поэтому набирают работников из Украины, часто с низким уровнем квалификации. Вот из-за этого люди умирают", – заявил политик.

Журналисты обратились за комментарием в минздрав Польши, который опроверг слова Тышки.

"Польские больницы не нанимают медсестер из Украины низшей квалификации, чем нужно. Медсестры из-за рубежа, которые сейчас работают в польских учреждениях здравоохранения, имеют право на работу, что означает наличие необходимой квалификации для опеки – на одном уровне с польским медицинским персоналом", – сказано в официальном ответе ведомства.

Согласно информации из Высшей палаты медсестер и акушерок, трудовая иммиграция медсестер из Украины небольшая, что обусловлено прежде всего высокими требованиями в соответствии с действующим европейским законодательством.

В свою очередь посольство Украины потребовало от Тышки извинений за "ксенофобскую и примитивную попытку переложить вину на иностранцев".

Отмечается, что в Польше сейчас работают 82 медсестры и 8 акушерок с украинским гражданством.

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