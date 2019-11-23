Из-за "московских туристов": ветеран АТО рассказал о расследовании против "айдаровцев"

Служба безопасности Украины ведет расследование по двум статьям по факту гибели на Донбассе российского наемника "ЛНР" Романа Оруджева.

Об этом в эфире ObozTV рассказал бывший командир роты батальона "Айдар", народный депутат VIII созыва Игорь Лапин, комментируя допросы "айдаровцев" в СБУ.

По его словам, ветераны АТО спокойно реагируют, когда правоохранители "трогают штабных, тыловых… за то, что кто-то две канистры бензина украл в армии".

"Но дело в том, что они взялись за боевые операции. Мое дело – это боевая операция Вооруженных сил Украины. Я получал персонально приказы от командующего сектором прорывать блокаду Луганского аэропорта… Статья – "терроризм". Кому в голову пришло возбудить по этой статье дело?" – возмутился Лапин.

Как сообщил бывший "айдаровец", вторая статья УК, по которой открыто дело – "убиение невинных московских туристов или кто там они".

"Что я могу сказать? Был бой, были пленные, были раненые. Раненых пленных отправили в больницу, один из них умер… У нас шла защита Родины – точка. Сегодня открывать дела за боевые операции – это бред", – подчеркнул он.

Ветеран АТО уточнил, что расследование проводит северодонецкое управление СБУ, сотрудники которого поехали в командировку на Волынь.

"Самое интересное, что они в 2016 году непонятно с кем договорились, сделали эксгумацию тела погибшего россиянина и передали его в ОРДЛО. Я их спрашиваю – ребята, а где тело? Был ли "мальчик в трусиках"? Понятно, что нет. Его передали и там из него сделали великомученика, начали рассказывать, что он был волонтером, привез инсулин. Хотя автомобиль, на котором они передвигались и из которого вели обстрел по нам, был нагружен ящиками зеленого цвета. В ящиках были РПГ, прицелы для минометов и оружие. Еще были документы со штампами ОТК Российской Федерации и воинских частей", – рассказал Лапин.

"Они возбуждают дело по мне? Пусть попробуют. Жены нас раньше ждали с войны, сегодня нас ждут с допросов, не приведи Господь, чтобы пришлось ждать из тюрьмы. Но штурмовики – это категория людей, которые все прошли и все видели. Они терпилами не будут и в тюрьму они не пойдут – они пойдут в леса", – подчеркнул он.

Бывший "айдаровец" предположил, что уголовное дело является "одним из сценариев развала государства Украина, который выполняется по указкам РФ".

"Это деморализация личного состава Вооруженных сил Украины во время войны – тех, кто сегодня в окопах. Сегодня они должны думать, выстрелить или не выстрелить. Это самое большое преступление", – заключил Лапин.

Игорь Лапин facebook.com/igoroleksandrovychlapin

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего командира роты батальона "Айдар" Игоря Лапина вызвали в СБУ на допрос в качестве свидетеля. Он дал показания по поводу обстоятельств боев за Луганский аэропорт в июле 2014 года. Подписка про невыезд и другие меры пресечения к нему не применялись.

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