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3 ноября • обновлено в 13:54
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На Тернопольщине произошло крупное ДТП с фурой: перекрыта дорога международного значения

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В Тернопольской области в воскресенье, 3 ноября, на дороге международного значения М-19 произошло ДТП, из-за чего трасса была временно перекрыта.

Авария случилась вблизи села Кровинка Теребовлянского района. Об этом информирует пресс-служба местной патрульной полиции на странице в Facebook.

"В связи с оформлением дорожно-транспортного происшествия... движение по участку дороги М-19 (Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече), где произошло событие, временно ограничено", – сказано в сообщении.

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Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

facebook.com/ternopilpolice

Как видно из фото с места ДТП, грузовик перевернулся и полностью перегородил путь.

Отмечается, что патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. "По возможности, воспользуйтесь другими маршрутами", – призвали правоохранители.

Добавим, автодорога М19 – автомобильный путь международного значения, на территории Украины является частью Европейского автомобильного маршрута E85.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 3 ноября произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще шестеро были ранены. По предварительной информации, одной пассажирке оторвало ногу, другой разрубило половину лица.

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Место
Украина Тернополь
Теги
ДТП фотографии полиция дороги
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Автобан прям таки.
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- Serpanok
- Serpanok
а де там дорога?
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